Giornata mondiale della marionetta, mostre ed eventi in Salento

Da domani al 24 marzo, tra Lecce e Aradeo, si festeggia la 'Giornata mondiale della marionetta'.

Dal 2003, ogni 21 marzo, la 'Union Internationale de la Marionnette', fondata a Praga nel 1929, rende infatti omaggio al teatro di figura. Per il 2024 sarà il capoluogo salentino a ospitare questa ricorrenza con 10 spettacoli tra burattini, marionette, pupazze e ombre, due eventi speciali, una mostra, lezioni, incontri con artisti da tutta Italia e da altri Paesi.

Una settimana di eventi curati dal Teatro 'Le Giravolte' di Aradeo, compagnia fondata da Francesco Ferramosca, e sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Puglia, Polo Biblio Museale di Lecce, Comune di Lecce - Biblioteca Ogni Bene, Comune di Aradeo e Teatro Pubblico Pugliese. Il primo appuntamento sarà domani alle 17 nella chiesa di Santa Maria di Ogni Bene nel Complesso degli Agostiniani a Lecce, con l'inaugurazione della mostra 'Il mio amico Pulcinella'.

Da lunedì 18 a mercoledì 20 la 'Giornata mondiale della marionetta' sarà festeggiata anche ad Aradeo con tre spettacoli al mattino per le scuole e un incontro martedì 19 alle ore 16 nel teatro comunale Domenico Modugno con la presentazione del libro 'Intrecci. Per una storia condivisa fra teatro ragazzi e teatro di figura', a cura di Alfonso Cipolla (presidente di Unima Italia) e Renata Coluccini (regista del Teatro del Buratto di Milano).

Tra gli ospiti della settimana - che accoglierà i suoi appuntamenti anche alle Manifatture Knos e al Convitto Palmieri di Lecce - un gruppo di Griot senegalesi (in rappresentanza della sezione africana dell'Unima), Tonino Murru (primo burattinaio che, nel 2023, ha ricevuto il premio Ubu per il teatro di Figura). Domenica 24 marzo, in concomitanza con la giornata dei festeggiamenti ufficiali per i due anni della biblioteca di comunità OgniBene, nel chiostro degli Agostiniani, alle 16.30, si terrà la prima parte della performance artistica collettiva 'Siamo Unima Siamo Umani', realizzata da socie e soci dell'Union Internationale de la Marionnette Italia e dedicata alla cittadinanza di Lecce (seconda parte prevista alle 19.30).





