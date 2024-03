Calcio: Lecce; solo Kaba indisponibile contro il Verona

Sessione di lavoro mattutina sul manto erboso dello stadio di Via del Mare per il Lecce di Roberto D'Aversa, con all'orizzonte la delicata sfida salvezza di domenica contro il Verona dell'ex Baroni. Erano assenti i lungodegenti Dermaku e Brancolini, ai quali si è aggiunto il centrocampista francese Kaba che, infortunatosi nella gara di Frosinone, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore: per lui stagione praticamente conclusa. Il resto del gruppo si è allenato regolarmente agli ordini del tecnico e del suo staff.

Domattina altra seduta di allenamento sempre al Via del Mare.

Nella gara contro il Verona i giallorossi indosseranno una maglia celebrativa raffigurante i volti di due indimenticati calciatori, Michele Lorusso e Ciro Pezzella, per celebrare i 116 anni del calcio a Lecce che ricorreranno il prossimo 15 marzo.





