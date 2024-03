Bari celebra il centenario della nascita di Vito Maurogiovanni

Riannodare i fili sparsi della memoria, della cittadinanza e delle relazioni attraverso un processo costruito dal basso, che coinvolga i giovani sui temi della cultura civile, sociale, dell'impegno e delle opportunità che il territorio offre. E' lo spirito con il quale, nell'arco del 2024-2025, sarà celebrato il centenario della nascita di uno dei maggiori scrittori pugliesi, Vito Maurogiovanni. Il programma delle iniziative, battezzato '100 Maurogiovanni', è stato presentato oggi a Bari. Sono intervenuti, fra gli altri, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; l'assessora alla Cultura del Comune di Bari, Ines Pierucci; il rettore dell'università Aldo Moro, Stefano Bronzini; il rettore dell'università di San Marino e emerito dell'Uniba, Corrado Petrocelli; il presidente del Circolo delle comunicazioni sociali, Enzo Quarto.

Il programma intende rendere omaggio allo scrittore barese, nato nel 1924 e scomparso nel 2009, che ha scritto oltre trenta opere teatrali, antologie poetiche, saggi e testi letterari pubblicati da numerosi editori. Si parte a fine maggio con la proclamazione dei vincitori del concorso 'In un vento teatrale' con gli attori che, nel teatro Kursaal di Bari, leggeranno Maurogiovanni. Lo scrittore sarà protagonista anche di Lungomare di libri (a luglio in largo Vito Maurogiovanni), mentre il 18 e 19 novembre è in programma il convegno di Uniba 'Accademia delle scienze. Proiezione de La passione de Criste con musiche del maestro Chiapparino'.

A dicembre ci sarà poi l'evento del centenario nei teatri Kursaal e Piccinni. Previsti, fra gli altri appuntamenti, anche l'annullo di un francobollo celebrativo a cura di Poste italiane e l'annuncio dell'allestimento di un'opera teatrale di Maurogiovanni da inserire nella programmazione del Teatro pubblico pugliese. Il percorso, condiviso da Regione Puglia e Comune di Bari, vuole "continuare l'opera di un intellettuale e di un uomo interprete del nostro tempo e della nostra storia", hanno spiegato gli organizzatori.



