Poli Bortone, 'nessuna frizione tra me e il ministro Fitto'

"Ho letto da qualche parte che ci sarebbero ancora frizioni tra me e Raffaele Fitto. Nessuna frizione, anzi, posso dire che siamo vicinissimi. Lo siamo tutti quanti, abbiamo avuto la saggezza di tornare ad essere di nuovo uniti conoscendo ciascuno i suoi limiti e le difficoltà che abbiamo incontrato in precedenza. Oggi offriamo un centrodestra convintamente unito e mi fa piacere che abbiano trovato questa unità anche intorno a me". Lo ha detto Adriana Poli Bortone, candidato sindaco di Lecce per la colazione di centrodestra, nel corso di un incontro pubblico nel capoluogo salentino al quale partecipano centinaia di persone e i coordinatori regionali dei vari partiti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA