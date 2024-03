Omicidio in Salento, i carabinieri hanno fermato un uomo

Un uomo è stato fermato nell'ambito delle indagini sull'omicidio del 33enne Amin Antonio Afendi, ucciso questa mattina a Casarano, in provincia di Lecce. Lo si apprende da fonti investigative. Si tratterebbe di una persona del posto che viene ascoltato dai carabinieri presso la locale caserma. Non è chiaro se sia ritenuto l'assassino o un suo complice.

Sono tre i proiettili che hanno colpito Afendi: uno al collo e due al torace. Il killer ha usato una pistola a tamburo che, secondo gli inquirenti, sarebbe stata scelta per la sua precisione, e quindi per centrare l'obiettivo senza correre il rischio di ferire altre persone.

Confermata l'ipotesi che la vittima conoscesse il suo assassino perché, a quanto si apprende, avrebbe scambiato qualche parola con le persone a bordo dell'auto da dove poi è partito il primo colpo.



