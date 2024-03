Laforgia, 'a Bari mercato di voti e infiltrazioni criminalità'

"Io credo di aver detto sin dall'inizio, e non solo io, che le primarie non sono il metodo migliore per selezionare la classe dirigente e lo stiamo verificando in questi giorni. Dobbiamo comunque stabilire chi è il candidato sindaco. Ho sempre detto, e lo ribadisco, che già prima di lunedì (quando ci sono stati 130 arresti, ndr) bisognava stare attenti al voto fai da te, che è il voto delle primarie, perché tutti sanno che a Bari c'è un fenomeno di mercato di voti e infiltrazioni della criminalità. Per questo non bisogna fare le primarie in senso tradizionale". Lo ha detto l'avvocato Michele Laforgia, uno dei due candidati sindaci di Bari dell'area di centrosinistra, durante un confronto ospitato oggi da La Gazzetta del Mezzogiorno con Vito Leccese, candidato del Pd.

"Quindi - ha aggiunto Laforgia - stiamo cercando di definire regole nuove e su questo c'è una discussione aperta. Non credo sia problematico definire la data nella domenica delle Palme, non dobbiamo fare nulla di osceno, dobbiamo esercitare il voto.

Devono essere consultazioni con regole certe che evitino la confusione che si è determinata in passato nel 2014 e nel 2019, non ce lo possiamo permettere".



