Comunali Bari: Leccese, 'per primarie seggi in ogni Municipio'

"Proprio nelle ultime ore ci sono stati passi di avvicinamento verso la soluzione unitaria. Noi difendiamo le ragioni di fare le primarie che siano veramente un momento di grande partecipazione, rimuovendo gli ostacoli alla partecipazione, evitando i disagi ai cittadini. Abbiamo chiesto di fare le primarie in una cornice di massima trasparenza, però con grande distribuzione nel territorio: abbiamo chiesto seggi in ogni municipio e in quelli più grandi almeno due seggi, proprio per consentire la massima partecipazione". Lo ha detto Vito Leccese, uno dei due candidati sindaci di Bari dell'area di centrosinistra, durante un confronto ospitato oggi da La Gazzetta del Mezzogiorno con Michele Laforgia.

Leccese, sostenuto dal Pd, ha aggiunto: "Se ci sono pregiudizi sulle primarie vengano affrontati . Le primarie hanno sempre rappresentato il momento di scelta della classe dirigente del Pd , dei rappresentanti istituzionali: penso alle primarie pugliesi che hanno scelto Vendola, Emiliano, Decaro". "Oggi - ha concluso - operiamo in un contesto particolare, dobbiamo usare tutti gli anticorpi per evitare il condizionamento del voto.

Detto questo non possiamo isolarci. Sulla cornice di sicurezza siamo pronti a trattare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA