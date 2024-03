L'Università di Bari accoglierà i rifugiati con borsa di studio

L'università Aldo Moro di Bari è fra i 39 atenei italiani che accoglieranno 67 rifugiati residenti in Kenya, Mozambico, Niger, Nigeria, Sudafrica, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe. Si aprono infatti oggi i bandi della sesta edizione del progetto Unicore (University corridors for refugees) per dare la possibilità a questi studenti di proseguire il poprio percorso accademico in Italia frequentando un programma di laurea magistrale della durata di due anni.

Uniba fa sapere in una nota che i beneficiari saranno selezionati sulla base del merito e della motivazione, e arriveranno in Italia a settembre 2024. Il programma è coordinato da Unhcr, agenzia Onu per i rifugiati, ed è reso possibile grazie alla collaborazione di ministero degli Esteri, Caritas italiana, Diaconia Valdese, Centro Astalli, Fondazione finanza etica e Gandhi charity. Secondo le stime di Unhcr, in media le persone costrette a fuggire da guerre e persecuzioni rimangono in esilio per circa vent'anni. Il 76% dei rifugiati nel mondo vive in Paesi a basso e medio reddito dove spesso le opportunità per ricostruire il proprio futuro in dignità sono assenti. Per quanto riguarda l'accesso all'istruzione, i dati globali rimangono drammatici: solo il 6% dei rifugiati ha accesso all'istruzione terziaria contro il 40% della popolazione non rifugiata.



