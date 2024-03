Logo Asl usato per finta multa, anziano truffato nel Brindisino

Un anziano è stato truffato da un uomo che fingeva di essere un dipendente dell'Asl di Brindisi ottenendo il pagamento di una finta sanzione dell'azienda sanitaria. Ad accorgersi della truffa ai danni del pensionato è stato un addetto degli uffici del distretto di Mesagne. Qui la vittima della truffa si è presentata per chiedere informazioni sulla sanzione che stava pagando a rate, mostrando anche la lettera che gli era stata consegnata dal truffatore, su cui c'era anche il logo aziendale e la firma di dirigenti di struttura. Inserendo i dati dell'anziano, però, non è emersa alcuna sanzione ed è stata cosi accertata la truffa.

L'Asl di Brindisi, che ha presentato denuncia ai carabinieri sull'accaduto, precisa che "non effettua in alcun caso comunicazioni 'porta a porta'. Si invitano i cittadini a rifiutare qualsiasi richiesta di denaro da persone che si presentano a nome dell'azienda e a denunciare al comando dei Carabinieri del proprio comune circostanze simili".



