Tresoldi realizzerà un'opera a Bari sugli scavi di San Pietro

Nel cuore del centro storico di Bari, nell'area occupata dagli scavi archeologici di San Pietro, dove sono stratificati i diversi passaggi storici della città, presto sorgerà la seconda opera realizzata in Puglia Edoardo Tresoldi.

L'installazione di arte contemporanea arriva otto anni dopo quella realizzata a Siponto e sarà presentata ufficialmente a giugno. Oggi l'artista milanese ha incontrato i cittadini, nel teatro Piccinni, per un primo racconto. Presenti fra gli altri il sindaco di Bari Antonio Decaro, la segretaria regionale del ministero della Cultura-Puglia Maria Piccarreta e il professore emerito dell'università Aldo Moro, Luciano Canfora. In teatro anche 220 alunni del liceo artistico Nittis. "L'opera - ha detto Decaro - diventerà un elemento simbolico identitario e sarà visibile dal mare, dalle navi da crociera".

Tresoldi ha spiegato che "fra qualche mese entreremo nella fase più esecutiva dell'opera, che stiamo preparando da due anni". Parlando dell'area di san Pietro, Tresoldi ha detto dal palco che "è un luogo antico della città, ma il suo valore principale è l'insistente capacità di metamorfosi. E' un luogo che nel corso del tempo si è trasformato". "È stato una chiesa roanica - ha ricordato - poi un convento, e si è ingrandito.

Partiremo da qui per affrontare il tema del luogo di cura e del culto". Tresoldi ha infine dichiarato che "a giugno presenteremo il modello del progetto, con approfondimenti della ricerca, e cominceranno le fasi per la realizzazione dell'opera".



