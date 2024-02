Presidente Amtab, 'su di noi fango difficile da affrontare'

"In questo momento l'azienda è unita, c'è una voglia di riscatto d'immagine. La nostra azienda non è questo, è un'azienda che lavora, dove ci sono 780 famiglie che vivono per l'azienda. Gettare tutto questo fango su un'azienda di quasi 800 persone per quattro persone che in questo momento sono state raggiunte da un provvedimento mi sembra veramente pesante da affrontare. Vogliamo assolutamente che venga fatta luce". Lo ha detto a Telebari la presidente dell'azienda municipalizzata per il trasporto urbano di Bari (Amtab), Angela Donvito, parlando dell'indagine che nei giorni scorsi ha portato all'esecuzione di 130 misure cautelari e dalla quale sono emerse infiltrazioni della criminalità organizzata anche nell'Amtab.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA