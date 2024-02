Autista Ferrovie del Gargano beve birra alla guida, foto sul web

"Sul web circola una foto di un nostro operatore mentre in servizio sorseggia una birra. La notizia era stata prontamente segnalata giorni fa per opportuna conoscenza dalle forze dell'ordine intervenute a Foggia (nei pressi del nodo intermodale della stazione ferroviaria) per un controllo sul tasso alcolemico dello stesso mentre - fuori servizio - stava rientrando in deposito e sanzionato". E' quanto diramato attraverso una nota ufficiale di ferrovie del Gargano in relazione ad una foto pubblicata sul web che ritrae l'autista di un autobus alla guida di un mezzo mentre beve una birra.

Secondo quanto spiegato dall'azienda, le forze dell'ordine hanno allertato la direzione di esercizio che "prontamente, inviava sul posto un autista per sostituire l'operatore oggetto di verifica". Ferrovie del Gargano ha aggiunto di essere già al lavoro per accertare le responsabilità sul presunto comportamento non regolamentare "come si evince dalla foto che sta circolando".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA