Calciatore del Bari colpisce un raccattapalle poi si scusa

Nei minuti di recupero della gara di ieri a Bolzano tra il Sudtirol e il Bari, persa per 1-0 dai pugliesi, il difensore biancorosso Emmanuele Matino ha colpito al petto un raccattapalle che gli aveva appena restituito il pallone per una rimessa laterale, probabilmente accusandolo di aver perso tempo nel recuperare la palla. Le immagini dell'accaduto, riprese da Dazn, hanno fatto il giro del web causando molte reazioni di sdegno. Sulla pagina Facebook del calciatore alcuni hanno scritto "vergogna" e lo hanno invitato a "chiedere scusa" per il "pessimo esempio".

Matino, all'indomani della gara, ha chiesto scusa con un post su Facebook: "Chiedo scusa al raccattapalle per il gesto ho fatto. Di certo non era mia intenzione usare 'violenza' (Piccola spinta) ma è stato solo dovuto alla fretta di recuperare la partita. Ma non è meno grave augurare morte solo perché sono napoletano".



