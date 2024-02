Università Bari, impensabile assistere a scene di Firenze e Pisa

Il rettore dell'Università di Bari Aldo Moro esprime "viva preoccupazione per quanto accaduto a Pisa e a Firenze".

"In un momento storico - afferma - in cui nel mondo aumentano i conflitti è impensabile che nel nostro Paese si possa assistere a scene di tale violenza. Certo dell'alta professionalità delle Forze dell'Ordine della nostra Repubblica, dimostrata in molte occasioni, e altrettanto certo del legittimo desiderio da parte di studentesse e studenti di essere ambasciatori di pace, UniBa condanna ogni forma di violenza. La dialettica democratica e non violenta deve essere il segno distintivo di ogni insegnamento come sancito dalla nostra Costituzione che garantisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA