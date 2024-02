Pavese oltre 'l'intolleranza ideologica', a Bari lectio di Bruni

La figura di Cesare Pavese "oltre l'intolleranza ideologica" sarà il tema trattato nella Lectio Magistralis di Pierfranco Bruni nell'evento che si terrà lunedì, 26 febbraio, a Bari nel centro Polifunzionale dell'università 'Aldo Moro'. L'incontro, con inizio alle 17, è organizzato dalla 'Stargate Universal Service Adv', e sarà presentato e coordinato da Mariella Ragnini de Sirianna, presidente Stargate. Diversi sono gli istituti e le associazioni patrocinanti compresa la stessa Università di Bari.

Pierfranco Bruni è uno dei massimi studiosi dello scrittore piemontese e presidente della Commissione Capitale Italiana del Libro 2024. La sua Lectio, spiegano i promotori dell'iniziativa in una nota, affronterà la problematica di un Pavese nella contemporaneità partendo proprio dagli anni del Confino in Calabria nell'anno 1935. A questo tema Bruni ha dedicato uno dei suoi sei libri pavesiani. "Un tema - viene evidenziato - che si intreccia alla solitudine e al mito greco sul quale Pavese ha scritto diversi saggi e la cui poetica è completamente infarcita". Bruni nel suo ultimo Pavese, 'Il bosco e la foresta', "scava tra la solitudine e il mito in una visione esistenzialista e antropologica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA