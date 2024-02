Urso, 'martedì sarò a Taranto' per l'ex Ilva

"Il commissario Giancarlo Quaranta ha già preso possesso dell'azienda. Io stesso mi recherò a martedì a Taranto per incontrare i lavoratori, i rappresentanti delle associazioni sindacali, delle imprese e gli enti locali".

Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al Forum in masseria 2024 sull'ex Ilva. Il ministro presiederà nella Prefettura di Taranto, a partire dalle 8.15, una riunione alla presenza del neo commissario di Acciaierie d'Italia, Giancarlo Quaranta, e dei commissari straordinari di Ilva in As.

Urso ha sottolineato inoltre che "in un clima in cui le forze sociali, politiche, sindacali e produttive sono impegnate in maniera coesa, sarà più facile creare le condizioni perché gli investitori privati, con procedure di pubblica evidenza, possano acquisire gli impianti. Questo accadrà entro quest'anno". "In questi giorni - ha aggiunto - ci sono state già più proposte di importanti multinazionali straniere. Non c'è un confine né tra italiani e stranieri né tra europei ed extraeuropei".

Il ministro ha dichiarato infine di aver fatto "appello alle aziende siderurgiche italiane, clienti dello stabilimento ex Ilva, chiedendo di pagare in anticipo le fatture in scadenza nei prossimi mesi, per consentire al commissario di avere una cassa.

Mi hanno risposto positivamente. Il gruppo Marcegaglia ha già dato ordine di pagare subito. Mi auguro - ha concluso - che lo facciano anche gli altri gruppi".



