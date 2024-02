Sette furti con 'spaccata' in un mese, arrestato 27enne a Bari

Un 27enne italiano senza fissa dimora è stato arrestato, ed è ora in carcere a Trani, perché ritenuto responsabile di sette furti con 'spaccata' (tre portati a termine, quattro tentati) nei confronti di bar, ristoranti e pizzerie del centro di Bari. L'uomo, che ha precedenti di polizia, è accusato di furto aggravato per fatti avvenuti in poco meno di un mese, tra il 29 ottobre e il 27 novembre del 2023.

Il 27enne avrebbe agito "forzando gli accessi dei locali commerciali presi di mira - scrive la polizia in una nota - e causando ingenti e vistosi danneggiamenti alla struttura".

L'uomo è stato arrestato dalla polizia su disposizione del gip di Bari, che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura.



