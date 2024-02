Individuata nel Barese una nuova variante della Xyella

A Triggiano, in provincia di Bari, è stato individuato un nuovo ceppo della Xylella, ribattezzato 'Xylella fastidiosa fastidiosa': lo conferma all'ANSA l'assessore regionale all'Agricoltura, Donato Pentassuglia. La variante è stata trovata su sei piante di mandorlo e le analisi in laboratorio già effettuate hanno confermato ieri la diagnosi. Oggi il dipartimento Agricoltura firmerà un'ordinanza di abbattimento degli alberi infetti e verranno effettuate nuove analisi sulle piante nell'arco di 800 metri.

"Questa scoperta - commenta Pentassuglia - mette in evidenza il grande lavoro che stiamo facendo in Puglia, non lasciando nulla al caso ma continuando con un monitoraggio costante. Effettuiamo verifiche e campionamenti in oltre cento siti, e questa scoperta è il risultato di questo lavoro impegnativo ma efficace". La Regione, infatti, effettua indagini sui vettori e quindi sugli insetti, e proprio durante questa attività a campione è stata individuata la nuova variante di Xylella. "Non dobbiamo creare allarmismi - prosegue Pentassuglia - ma nemmeno abbassare la guardia, anzi. Non sappiamo ancora se la variante è più o meno aggressiva, se è virulenta, lo stabiliranno gli accertamenti. Ma quello che dobbiamo fare è usare massima cautela perché potenzialmente il vettore può colpire anche le piante di vite".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA