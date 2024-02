'Kaleidos', a Molfetta le infinite possibilità della musica

Con la sua voce senza filtri la cantante italo-algerina Karima, sabato 24 febbraio (ore 20), presenta il progetto 'Lifetime' accompagnata dal pianista Piero Frassi per il concerto inaugurale di 'Kaleidos '24', la multiforme stagione musicale della fondazione Valente di Molfetta, che segna il debutto alla direzione artistica di Pietro Laera. Diciannove gli appuntamenti in programma sino al 13 dicembre all'auditorium Regina Pacis e, per la sezione estiva, al Chiostro di San Domenico e all'Anfiteatro di Ponente.

Tra eventi di classica, jazz, pop, tradizione e sonorità di confine, saranno molti altri gli ospiti di prestigio: dal cantautore premio Tenco, Eugenio Finardi (5 aprile), al trombettista Fabrizio Bosso con il chitarrista Bebo Ferra (8 agosto), dal violinista Pavel Berman (25 ottobre) al pianista Arsenii Mun, vincitore dell'ultimo Concorso Busoni (19 novembre). I Quintorigo e il batterista Roberto Gatto presenteranno un omaggio a Charles Mingus, Jimi Hendrix e Frank Zappa nel set intitolato Trilogy (18 maggio), mentre il batterista messicano Israel Varela, già accanto al grande chitarrista Hiriam Bullock, farà da collante al progetto This Is Just Me nel quale sono coinvolti il pianista Vincenzo Cipriani e il suo String Quartet (20 giugno).

Previste anche quattro serate di narrazione da camera e sinfoniche con voci recitanti Mario Tozzi col sassofonista Enzo Favata (9 marzo), Sergio Muniz con il Trio Unisono nel recital 'Tra le mie onde' (21 aprile), Francesco Giorgino accanto all'Orchestra Filarmonica Pugliese in un omaggio a Puccini nel centenario della scomparsa (12 luglio) e Flavio Insinna in un concerto per la pace con l'Orchestra Oles di Lecce e del Salento (26 luglio). Chiuderanno il 2024 i Neri per Caso (13 dicembre).

Completa la programmazione un ciclo di lezioni-concerto per le scuole intitolato 'Note nel tempo: un'avventura musicale'. Info: 3497873941.



