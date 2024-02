Urso, 'più imprese interessante a investire nella siderurgia'

"Vi sono più interessi di più imprese multinazionali a investire sulla siderurgia in Italia, come hanno dimostrato anche i recenti accordi che riguardano il sito industriale di Piombino".

Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della presentazione della riorganizzazione del ministero.

Sul dossier ex Ilva Urso ha detto che "oggi è una giornata importante. A Palazzo Chigi si svolgeranno confronti sia con le associazioni che rappresentano l'indotto di AdI, sia con i sindacati, a cui il governo nella sua compiutezza fornirà tutte le informazioni necessarie", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA