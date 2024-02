Lo sportello bancomat dell'ufficio postale in piazza Duomo a Cerignola, nel Foggiano, è stato fatto esplodere la scorsa notte con un ordigno artigianale. Ad agire sarebbero state due persone con il volto coperto che hanno piazzato una 'marmotta' nella fessura per il prelievo del denaro. I due, però, non sono riusciti a rubare nulla e sono fuggiti a mani vuote. Indagano i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA