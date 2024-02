Protesta trattori, striscione solidarietà tifosi Termoli calcio

"Siamo in presidio da quasi tutta la settimana, ma né il presidente della Regione Roberti né l'assessore regionale all'Agricoltura si sono visti. Qui non è venuto nessuno". Sono amareggiati gli agricoltori del Basso Molise in protesta con i trattori da quattro giorni a Termoli in piazza Donatori di Sangue. "Stiamo messi male, nessuno presta attenzione a questa manifestazione - dicono - eppure l'agricoltura è alla base di tutto. E' venuto qualche consumatore e basta".

Solidarietà è stata espressa dai tifosi del Termoli calcio della curva "Marco Guida" che hanno affisso uno striscione vicino alla zona del presidio. La manifestazione continua a oltranza nonostante il maltempo e il freddo. La prossima settimana i coltivatori si recheranno a Foggia e si uniranno alla protesta dei coltivatori di cereali alla Borsa delle merci.





