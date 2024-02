Calcio: il Bari di Iachini vince 3-1 con il Lecco

Il Bari, con in panchina il nuovo tecnico Iachini, torna alla vittoria al San Nicola battendo 3-1 il Lecco, fanalino di coda della B, alla fine di una gara dai modesti contenuti tecnici, in un pomeriggio caratterizzato dalla contestazione della tifoseria pugliese nei confronti della proprietà (con cori "Bari merita rispetto" e uno striscione di invito a vendere il club).

Benali sblocca il risultato con una botta al volo di destro al 32' mentre nella ripresa (all'8') Puscas raddoppia con una deviazione vincente dopo un velo di Menez. Per i lombardi da registrare una punizione di Lepore respinta con una prodezza da Brenno. Poi Sibilli con una girata di testa su cross di Dorval mette a segno il tris biancorosso. Al 31'st accorcia le distanze il Lecco con una deviazione di test l'attaccante ospite Novakovich.

Tra le note liete della giornata il ritorno in campo del regista barese Maiello dopo l'operazione al ginocchio destro, mentre nel finale è uscito per infortunio Sibilli (problema alla caviglia sinistra, non è stato sostituito perché erano già stati effettuati tutti i cambi). Dopo il 90' entrambe le tifoserie hanno riservato ai giocatori in campo il coro "meritiamo di più".



