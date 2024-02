Iachini,ho accettato il Bari perché sono in una piazza da A

"Vogliamo avviare un nuovo percorso per il bene della società della città e dei nostri tifosi. Ho accettato perché questa è una piazza da serie A. Non faccio promesse.Sono convinto che con l'aiuto della città e della nostra gente, possiamo tracciare una strada importante": così si è presentato il marchigiano Beppe Iachini, nuovo tecnico del Bari, alla vigilia della gara di domani al San Nicola con il Lecco.

"Mio nonno era nato a Bari. E' venuto via da qui a 16 anni - ha aggiunto Iachini - Si trasferì ad Ascoli, dove ha conosciuto mia nonna e sono nati tanti figli, tra cui mia mamma. Sono legato a mio nonno, che mi parlava di calcio e mi diceva sempre "Forza Bari".

"I tifosi ci saranno vicini. Per raggiungere i risultati ci vuole compattezza. Non sarà facile, ma a me piace una squadra che gioca con certezze e credo nel lavoro. Il modulo? Lavoriamo da tre giorni, vediamo cosa dice il campo", ha concluso Iachini.





