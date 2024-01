Nel 2023 record passeggeri Aeroporti Puglia,quasi 10 milioni

Nel 2023 i passeggeri in transito negli aeroporti pugliesi sono stati 9.680.017, di cui 6.461.179 a Bari; 3.168.786 a Brindisi; 48.972 a Foggia e 1.080 a Grottaglie. Lo comunica Aeroporti di Puglia, evidenziando che si tratta di un "nuovo record". Chiudere il 2023 "con un traffico che ha sfiorato i 10 milioni di passeggeri - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - non può che inorgoglirci. Nonostante la crisi in Ucraina e la guerra in Israele, abbiamo raggiunto il nostro miglior risultato di sempre, lavorando perché i nostri aeroporti non subissero contraccolpi. E penso che, leggendo lo straordinario dato finale, ci siamo riusciti egregiamente". Quest'anno, ha aggiunto Vasile, "abbiamo sfide importanti che non possono coglierci impreparati, quali il Mam a marzo su Grottaglie e il G7 a giugno. Nell'anno appena concluso, l'aeroporto di Bari ha superato il già storico traguardo del 2022: 270.000 passeggeri in più, tra arrivi e partenze, rispetto al 2022, hanno permesso allo scalo di toccare quota 6.461.179 passeggeri. Di questi 3.129.024 si riferiscono alla linea internazionale, in crescita del + 19% rispetto al dato globale dell'anno precedente". Anche l'aeroporto di Brindisi "ha registrato un sensibile miglioramento del traffico di linea internazionale - ha concluso il presidente di AdP - che nel 2023, con 876.111 passeggeri, è cresciuto del 16,3% rispetto all'anno precedente (753.100 passeggeri). Sostanzialmente stabile il traffico di linea nazionale, che ha registrato una leggera flessione dello 0,7% rispetto al 2022 (2.274.972 passeggeri nel 2023 a fronte di 2.290.634 passeggeri nel 2022)".



