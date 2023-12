Un "viaggio nel tempo" con Ruote nella Storia nel tarantino

Il viaggio di Ruote nella Storia nella provincia di Taranto è stato un viaggio nel tempo.

Domenica 3 dicembre il raduno dedicato alle auto storiche e nato dalla sinergia tra Aci Storico e Automobile Club d'Italia ha fatto tappa in Puglia, tra gli Spartani e Messapi. L'iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione dell'Automobile Club di Taranto, presieduto da Giuseppe Lessa e diretto da Patrizia Corcione.

"Seconda edizione di Ruote nella Storia, giornata splendida passata attraversando territori stupendi e arricchita dalle visite museali, che sono state molto apprezzate. Durante il pranzo abbiamo premiato gli equipaggi che hanno preso parte alle prove cronometrate. Posso dire che è stata una bellissima giornata in cui si è svolto un bellissimo viaggio nella storia", ha detto la direttrice Corcione.

La manifestazione è partita dal Castello di Faconibus, a Pulsano. I partecipanti si sono diretti poi verso le campagne dell'Alto Salento, dove si sono cimentati nelle prove di regolarità cronometrate.

Ulteriore tappa è stata Manduria, con visita guidata al Museo della Civiltà Messapica, di recente apertura.

Tra gli equipaggi partecipanti, ben 26, automobili come un'Alfa Romeo 75, un'Alfa Giulia GT Scalino, una Lancia Ardea (ante guerra), una Lancia Fulvia, una Porsche 914 e una Ferrari Daytona il cui alettone è stato progettato dall'Ing. Nicola Materazzi, lo stesso che progettò la F40.

La manifestazione ritorna ancora il prossimo 13 dicembre 2023 con l'Automobile Club Vibo Valentia e i prossimi 16 e 17 dicembre 2023 con l'Automobile Club Potenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA