Metsola a Lecce, visita inizia con tappa a basilica Santa Croce

"Uno spettacolo che lascia senza parole". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, visitando a Lecce l'emblema dell'arte barocca leccese, la basilica di Santa Croce, nel cuore del centro storico. Metsola, accompagnata dal ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, è salita sull'ordine superiore della basilica per ammirare da vicino il maestoso rosone centrale, il più grande di Puglia, che si staglia sulla facciata restandone affascinata. "Anche questo è storia d' Europa", ha aggiunto la presidente del Parlamento europeo impegnata in questi giorni in un tour istituzionale nel Sud Italia .



