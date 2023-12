Dal 10 dicembre 5 treni più veloci da Puglia a Milano

A partire dal prossimo 10 dicembre cinque treni Frecciarossa che collegano la Puglia con Milano saranno velocizzati, permettendo un risparmio di circa 30 minuti sul viaggio. Lo comunica Ferrovie dello Stato in una nota. Si tratta, in particolare dei convogli Lecce-Milano delle 5.55, Bari-Milano delle 5.30, Milano-Lecce delle 13.35, Milano-Lecce delle 14.35 e Milano-Taranto delle 11.35. I treni, evidenzia Fs, "saranno instradati integralmente sulla linea alta velocità Bologna-Milano. Le altre Frecce che percorrono la linea adriatica continueranno a effettuare le attuali fermate".

Quanto agli altri collegamenti con Roma, il servizio resta confermato con quattro coppie di Frecciargento tra Lecce e la capitale e una coppia di Frecciargento tra Bari e Roma, tutti i giorni, con in più una coppia di Frecciarossa 1000 Lecce-Firenze-Milano (via Roma) e una coppia di Frecciarossa 1000 Taranto-Torino (via Roma). Nei weekend l'offerta si arricchisce con due coppie aggiuntive tra Lecce e la capitale (il sabato) e tra Roma e Lecce il venerdì. Sul fronte del Regionale Trenitalia l'offerta di collegamenti è confermata in abbinamento con i servizi Link turistici di Trenitalia per la Valle d'Itria operati da Ferrovie del Sud Est. Sono garantite fino a venti corse giornaliere sulla linea Bari-Alberobello ;e 20 sulla linea Bari-Grotte di Castellana. Inoltre, la Winter experience in Puglia quest'anno rinnova gli appuntamenti con i mercatini e le fiere di Natale in programma a Lecce, Bari, Alberobello, Locorotondo e Tricase con un'offerta di collegamenti per raggiungere anche il Carnevale di Putignano.





