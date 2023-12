Donna uccisa ad Andria, lunedì saranno celebrati i funerali

Si terranno lunedì pomeriggio alle 15.30 nella cattedrale di Andria i funerali di Vincenza Angrisano, la 42enne uccisa martedì scorso dal marito, Luigi Leonetti, di 51 anni. A presiedere la cerimonia funebre sarà il vescovo della diocesi di Andria, monsignor Luigi Mansi, e sarà indetto il lutto cittadino.

"La famiglia chiede rispetto per questa forte sofferenza che è intima e collettiva insieme. Nei limiti del possibile evitiamo spettacolarizzazioni e curiosità inutili", dice in un video postato sui social la sindaca della città, Giovanna Bruno che chiede "silenzio e garbo attorno a questa immane sofferenza di tutta la comunità".

"Si moltiplicano le tante disponibilità di gente che con generosità vuole dare un segno, accollarsi una spesa, provvedere a qualche adempimento materiale - prosegue - e per consentire di convogliare queste forme di collaborazione, a breve renderò note le coordinate di un conto dedicato che stiamo attivando in capo al Comune di Andria su cui ciascuno potrà far pervenire ciò che desidera, in maniera da non disperdere nulla e da garantire la finalità di questa raccolta fondi" che saranno usati per "sostenere questo nucleo famigliare".

Bruno ha incontrato i figli della coppia, due bambini di 6 e 12 anni, che "sono seguiti da persone di grande professionalità, esperienza e umanità", inoltre "c'è un contestato famigliare che sta facendo quadrato attorno a loro", riferisce la sindaca aggiungendo che "il più grande mi chiede di ringraziare tutti per questo affetto e premure".



