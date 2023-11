Emiliano incontra l'ambasciatore Usa presso la Santa Sede

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha incontrato oggi a Bari l'ambasciatore americano presso la Santa Sede, Joe Donnelly, insieme al Cuamm e alla Fondazione Stefano Fumarulo. Per il Cuamm erano presenti Andrea Atzori e Laura Braga dell'ufficio relazioni internazionali, Nicole e Renato Laforgia, e Lucia Raho del team di Bari. Per la Fondazione Stefano Fumarulo sono intervenuti la presidente onoraria Marialuisa Pantaleo Fumarulo e il presidente Angelo Pansini.

"Nel corso dell'incontro - fa sapere la Regione in una nota - si è parlato delle attività della Regione Puglia e della Fondazione in tema di antimafia sociale, politiche di accoglienza e di inclusione. Le comunità rifugiate e migranti della provincia di Foggia da oggi potranno usufruire di un servizio di supporto psicologico grazie al fondo Julia Taft del dipartimento di Stato richiesto dall'Ambasciata americana presso la Santa Sede".



