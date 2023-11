Panchina rossa all' università di Foggia contro violenza donne

"Ho vissuto particolarmente male la notizia del femminicidio di Giulia perchè Giulia era prossima alla laurea. Da laureata so cosa significa tutta la tensione prima di questo grande avvenimento. Mi sono ritrovata molto nella sua persona". Così Emanuela Vocino presidentessa del consiglio degli studenti universitari all'inaugurazione questa mattina nell'atrio di palazzo Ateneo a Foggia di una panchina rossa dedicata alla memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le donne vittime di violenza in un evento organizzato dal Comitato unico di garanzia.

"Non dobbiamo dimenticare e festeggiare solo in occasione del 25 novembre - giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - ma la panchina rossa ci deve ricordare che la violenza va contrastata tutti i giorni.

Dobbiamo cambiare la mentalità di tutti, iniziando a lavorare fin dall'asilo" - conclude Vocino



