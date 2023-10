Nasce 'Punto sud' nuovo spazio di confronto ideato da Laterza

Nasce Punto Sud, un momento di confronto sul Mezzogiorno d'Italia su più piani: economico, politico-amministrativo e culturale. La prima edizione è dedicata a Mezzogiorno reale, Mezzogiorno immaginato con 25 eventi e 40 ospiti, dal 26 al 28 ottobre a Bari. La manifestazione è ideata, progettata e organizzata dagli Editori Laterza e da Svimez - Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. Tra i relatori la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra, il ministro per gli Affari europei, il Sud e le politiche di coesione Raffaele Fitto, il sindaco di Bari Antonio Decaro e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. A confrontarsi in lezioni, tavole rotonde, dialoghi, panel, proiezioni di film e documentari saranno tra gli altri Gianfranco Viesti, Giorgio Botti, Vito Grassi, Marcella Panucci, Annamaria Poggi, Stefano Bronzini, Francesco Cupertino, Matteo Lorito, Marco Rossi Doria, Andrea Gavosto, Isaia Sales, Alessandro Rosina, Enrica Morlicchio, Giuseppe Lupo, Oscar Iarussi, Paola Laforgia, Luca Bianchi, Adriano Giannola e Gian Paolo Manzella. "Abbiamo rilevato che c'è una singolare mancanza di attenzione per il sud sia a livello politico sia di dibattito pubblico, incluso nel Mezzogiorno, che è ancora più inquietante. La discussione è schiacciata sulla questione di quale sia la quota di risorse riservata al sud nel Pnrr e c'è un assordante silenzio sul tema dell'autonomia differenziata. Sono argomenti che hanno una immediata influenza sulla vita del sud" dice all'ANSA Alessandro Laterza, amministratore delegato della casa editrice. "È anche interessante l'idea che chi si occupa di letteratura e di cinema chiacchieri con chi si occupa di sociologia economica o di infrastrutture" sottolinea Laterza.



