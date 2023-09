Il corpo carbonizzato di una 71enne è stato ritrovato all'interno della sua casa di campagna a San Michele Salentino in provincia di Brindisi, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per domare un incendio. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono affidate ai carabinieri che stanno interrogando il 47enne figlio della donna.

