Dal 19 al 22/9 al Policlinico screening su tumori testa-collo

Dal 19 al 22 settembre al Policlinico di Bari quattro giornate saranno dedicate alle visite gratuite di screening e informazioni sui tumori testa-collo. L'azienda ospedaliero-universitaria ha aderito all'iniziativa MakeSenseCampaign, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla diagnosi precoce dei tumori del distretto testa-collo, promossa in Italia all'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica, in collaborazione con la Ehns (European Head and Neck Society).

Grazie al coinvolgimento e all'azione multidisciplinare delle unità operative complesse di Chirurgia Maxillo-Facciale, diretta dalla professoressa Chiara Copelli, Odontoiatria coordinata dal professore Gianfranco Favia e Otorinolaringoiatria, diretta dal professore Nicola Quaranta sarà possibile effettuare visite gratuite di screening e ottenere informazioni in merito alla patologia oncologica testa-collo presso l'ambulatorio al piano sopraelevato del palazzo di Otorinolaringoiatria- Odontoiatria (ingresso lato Asclepios). È necessaria la prenotazione al seguente indirizzo testacollobari@gmail.com o chiamando il numero 080.5592953. Il carcinoma della testa e del collo è il settimo tumore più comune in Europa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA