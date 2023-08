Notte Taranta, Concertone del prossimo anno il 24 agosto

"Appuntamento al 24 agosto 2024". È l'annuncio fatto in una storia pubblicata su Instagram dalla fondazione de 'La notte della Taranta' che ringrazia - con un video del pubblico ripreso dall'alto - chi ha partecipato alla 26esima edizione del concertone di sabato scorso a Melpignano, in provincia di Lecce. "Questa edizione è stata commovente perché la notte della Taranta è la notte delle donne, è la notte della meraviglia per le donne. Quest'anno lo è stato in particolare grazie" alla maestra concertatrice "Fiorella Mannoia e grazie ai messaggi che stiamo cercando di dare al mondo per educare la parte maschile dell'umanità a rispettare la meraviglia della femminilità e della donne che sono le nostre madri, le nostre sorelle, compagne e zie, quelle che ci sopportano e che correggono spesso i nostri limiti ed errori".

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano in una breve intervista postata sulla pagina ufficiale della manifestazione che celebra la musica popolare salentina.

Per Emiliano, il concertone "è la voglia di ballare, è la voglia di stare insieme agli altri che per me sono ragione di vita. E li ritrovo tutti nel concerto più importante per la Regione Puglia, il Salento e la Puglia".



