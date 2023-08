Nuovo rinforzo per la difesa del Bari, vittorioso ieri sera in trasferta Cremona (con gol di Sibilli): il ds Polito ha perfezionato l'ingaggio del terzino Gianluca Frabotta dalla Juventus. Il terzino, classe 1999, arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto: il neoacquisto si è unito al gruppo biancorosso nella sede del ritiro a Cremona e sarà disponibile per la prossima partita.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA