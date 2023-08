A Cutrofiano pizzica e parole per il festival della Taranta

Sarà Cutrofiano, paese del Leccese, a ospitare domani la tappa numero 19 del festival itinerante della Taranta dedicato a Luigi Chiriatti, direttore artistico della manifestazione, morto di recente che ha dedicato la sua vita e la sua passione ai ritmi della pizzica. Gli appuntamenti della rassegna saranno aperti alle 19 in piazza Municipio da un laboratorio di pizzica speciale perché assieme ai ballerini ci saranno i ragazzi della cooperativa "L'adelfia" di Alessano. Si tratta di giovani ospitati in comunità terapeutiche che si cimenteranno nel progetto "Magica Ronda" seguendo i ritmi della danza salentina.

"Identità di genere tra legalità e cultura popolare" sarà il talk che alle 20:30 animerà la piazza con la voce di Francesca Mariano accompagnata da intermezzi di danza dimostrativa che la protagonista proporrà con Carmine D'amico e Jonathan Enea Costa.

Alle 22 spazio alla pizzica con Malmaritate e Antonio Amato. Il primo è uno spettacolo che ripercorre il desiderio femminile di trovare marito, i pentimenti di chi dopo le nozze si rendeva conto di essere finita in una vita che non le piaceva o i dolori di chi era costretta a sposarsi. Sentimenti racchiusi in canti che saranno interpretati da Gabriella Grasso (voce e chitarra), Valentina Ferraiuolo (voce e tamburi), Emilia Belfore (violino), Concetta Sapienza (clarinetto basso e clarinetto soprano) e Elena Guerriero (tastiere e synth). Amato è una delle voce dell'orchestra popolare Notte della Taranta e proporrà un repertorio che va dalle serenate alle pizziche, dai canti di lavoro e protesta agli stornelli, dalle ninne nanne ai canti di morte.



