Truffa, oltre 900 falsi braccianti agricoli scoperti in Salento

Oltre 900 falsi braccianti agricoli sono stati scoperti e denunciati per truffa dalla Guardia di finanza di Lecce al termine di un' inchiesta durata oltre due anni tra alcuni comuni della stessa provincia.

I militari hanno accertato che due imprenditori agricoli di Monteroni di Lecce e Copertino, anche loro denunciati, dal 2021 al 2023 avrebbero fittiziamente assunto i falsi lavoratori creando delle posizioni contributive solo per accedere alle indennità previste dalle normative tra disoccupazione agricola, assegni per il nucleo familiare e per la maternità e malattia.

L'attività d'indagine è partita dopo una segnalazione della direzione provinciale dell'Inps.

Dalle verifiche delle forze dell'ordine è emerso che le false dichiarazioni dei datori di lavoro avrebbero generato giornate lavorative, mai realmente svolte dai presunti braccianti agricoli, servite solo a giustificare l'indebita erogazione di oltre un milione di euro d'indennità. Gli indagati sono accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato, e c'è stato il sequestro preventivo della quasi totalità delle somme indebitamente percepite.



