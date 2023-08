Gimbe, 'in Puglia coperture vaccinali pediatriche in calo'

In Puglia, nel 2021, sono in calo le coperture per le vaccinazioni obbligatorie nei bambini, lo evidenzia un report della fondazione Gimbe elativo all'impatto della pandemia Covid-19 sulle coperture vaccinali in età pediatrica per gli anni 2019, 2020 e 2021. Sono dieci le vaccinazioni obbligatorie suddivise in formulazioni: sei incluse nel vaccino esavalente (anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-pertosse, anti-epatite virale B, anti-Haemophilus influenzae tipo b), tre nel vaccino trivalente (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite), oltre all'anti-varicella.

Secondo il report Gimbe, per quanto riguarda l'antipoliomielitica nel 2019 la copertura era pari al 94,54% per poi scendere al 93,72% nel 2020 e al 92,48% nel 2021, sotto il target raccomandato che è del 95%. Per l'antimorbillo nel 2019 la copertura era del 94,38%, poi è scesa al 93,29% nel 2020 e al 92,39% nel 2021, sotto il target raccomandato del 95%.

Anche l'antivaricella, target raccomandato 95%, ha avuto la stessa evoluzione: nel 2019 la copertura era pari al 93,35%, per poi scendere al 92,63% nel 2020 e al 91,91% nel 2021.



