Bimbo di sei anni annega, era in un campo estivo

Un bambino di sei anni residente a Canosa di Puglia (Barletta- Andria - Trani) è annegato questa mattina nelle acque antistanti il lido 'Paradiso dei giovani' Margherita di Savoia, nel nord Barese. Il piccolo, di origini romene, secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori, era impegnato in un campo estivo e stava facendo giochi in mare quando sarebbe annegato. Per lui sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 che ne ha solo constatato il decesso. Sul luogo dell'incidente è arrivato il pm della procura di Foggia ed il medico legale.