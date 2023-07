Folkest, premio Alberto Cesa al gruppo pugliese Yaraka

(ANSA) - UDINE, 04 LUG - E' andato agli Yaraka della Puglia il Premio Alberto Cesa che, giunto alla 19/a edizione, viene assegnato ogni anno ad artisti emergenti nell'ambito del festival internazionale di musica folk Folkest, in corso fino a ieri in Friuli Venezia Giulia. Lo hanno reso noto oggi gli organizzatori della manifestazione, che ha tagliato il traguardo della 45/a edizione.

Secondi classificati i Luarte Project dalla Toscana, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti i Grama Tera dal Piemonte.

"Siamo arrivati alla fine di queste giornate - ha spiegato il direttore artistico del festival Andrea Del Favero - consegnando due premi, uno alla grande storia, il Premio alla Carriera alla Nuova Compagnia di Canto Popolare, e uno alle nuove proposte che è appunto il Premio Cesa, un riconoscimento a cui teniamo molto proprio perché indica un tratto che ci è proprio: la ricerca costante di artisti da valorizzare. E vogliamo chiudere queste giornate anche con un omaggio: l'anno prossimo vogliamo introdurre una targa speciale, di cui stiamo definendo i dettagli, che sarà dedicata a Lorenzo Marchiori, amico e giornalista di recente scomparso." Erano sei i gruppi arrivati in finale per il Premio Alberto Cesa tra quelli selezionati dalla giuria nei mesi scorsi: accanto ai tre primi classificati, ossia i tarantini Yaràkä dalla Puglia con le loro contaminazioni musicali tra Africa e sonorità Mediterranee e del Sud Italia, i Luarte Project dalla Toscana, con un progetto che ricerca la bellezza e il movimento nella musica del mondo, e i Grama Tera dal Piemonte con le loro ballate criminali e i canti di lavoro, c'erano i Femina Ridens, gruppo toscano che ha riarrangiato alcuni brani della tradizione europea medievale, i Dimotika da varie regioni, con la loro ricerca musicale oltre i confini stilistici e di genere fra Medio Oriente e Occidente, e i friulani Yerba Buena Trio con la loro passione per le canzoni tradizionali e d'autore dell'America di lingua spagnola. (ANSA).