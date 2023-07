Scontro nel Barese, due indagati per omicidio stradale

(ANSA) - BARI, 01 LUG - Sarà una consulenza cinematica, disposta dalla Procura di Bari, a definire la dinamica, le cause e le responsabilità dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa sulla provinciale 215 a Turi, in provincia di Bari, in cui sono morte due donne: la 61enne Michelle Wang Wang Miao Chen, residente in Thailandia, e la 66enne Vera Velkovski, australiana deceduta il giorno successivo all'impatto nell'ospedale Di Venere di Bari. I conducenti delle due auto coinvolte sono indagati per omicidio stradale: si tratta di un 68enne di origini macedoni residente in Australia e di un uomo di 37 anni di Castellana Grotte, a cui viene contestata anche l'aggravante di essersi messo alla guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti. La notizia è stata diffusa dallo studio 3A che assiste i familiari della 66enne Vera Velkovski.

L'incarico per la consulenza cinematica sarà conferito il prossimo 14 luglio all'ingegnere Pasquale Maurelli. L'incidente, secondo quanto emerso finora, è avvenuto all'altezza di un distributore di carburanti dove le due auto, una Lynk & Co presa a noleggio con a bordo i quattro turisti stranieri e una Audi Q5 guidata dal 37enne, si sono scontrate. Nell'impatto sono rimasti feriti sia il 68enne che ora è indagato sia l'altra turista, una 61enne di nazionalità cinese che viaggiava sulla stessa auto. È invece rimasto illeso il 37enne. (ANSA).