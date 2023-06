La polizia di Stato ad Andria in campo contro l'emergenza sangue

(ANSA) - BARI, 22 GIU - "La polizia di Stato è in prima linea sempre, anche con queste iniziative che ci consentono di essere vicini alla comunità" perché "la polizia non è solo repressione, non è solo prevenzione in senso stretto ma è anche prossimità".

Lo ha detto Roberto Pellicone, questore della Bat e presidente della sezione pugliese dell'associazione DonatoriNati che riunisce gli agenti donatori di sangue, a margine dell'iniziativa Solidarietà e sicurezza organizzata in piazza Catuma ad Andria dove è stata sistemata un'autoemoteca - messa a disposizione dalla Asl Bat - in cui semplici cittadini e poliziotti hanno potuto donare sangue e plasma.

Nel mezzo sanitario si sono alternati donatori in divisa e persone comuni che hanno così aiutato chi è in difficoltà. Per la questura, la donazione è un modo per ribadire il motto esserci sempre che fa della polizia di Stato un esempio di vicinanza alla comunità in cui vive, che protegge e di cui sente la responsabilità.

"L'appello che deve arrivare - ha aggiunto Pellicone, che è donatore da più di 25 anni - è che raccogliere sangue, specie nel periodo estivo quando c'è particolare bisogno è un modo per far capire che la Polizia può e vuole essere vicino alla gente".

"Invito tutti a donare anche i ragazzi perché come spiega il claim dell'iniziativa chi dona sangue, dona vita", ha concluso il questore. (ANSA).