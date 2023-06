Maltempo, allerta arancione per temporali sulla Puglia centrale

(ANSA) - BARI, 15 GIU - Da mezzanotte fino alle 20 di domani, 16 giugno, la protezione civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutta la Puglia che raggiunge il rischio arancione sulla Puglia centrale adriatica. L'area su cui si prevedono fenomeni più intensi è quella che abbraccia il versante adriatico delle province Bat, Bari e Brindisi dove per domani sono previste precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni generalmente moderati concentrati nella prima parte della giornata.

Attese invece sul resto del territorio regionale precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati. (ANSA).