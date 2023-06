A Lecce la mostra del vincitore del Premio Pino Pascali

(ANSA) - BARI, 15 GIU - L'artista canadese Edward Burtynsky è il vincitore della 25esima edizione del Premio Pino Pascali. Il suo lavoro sarà esposto al pubblico nella mostra Xylella Studies sarà inaugurata nel museo Sigismondo Castromediano di Lecce il 17 giugno 2023, alle ore 19, e sarà visitabile fino al 10 settembre 2023. La mostra, si legge in una nota della Fondazione Pascali, documenta "il disastro ecologico che ha colpito gli ulivi in Puglia ed è il frutto di una commissione e di una partnership con la Fondazione Sylva, ente no-profit che si occupa di rigenerazione ambientale attraverso attività di riforestazione".

L'allestimento comprende 12 fotografie di grande formato e un video, "allestiti in modo diffuso tra i paesaggi di mare, di terra, del sacro, dei vivi e dei morti che costituiscono il percorso museale permanente".

Un anno fa la Fondazione Sylva, nata nel 2021 proprio con lo scopo di rigenerare il paesaggio pugliese, ha ospitato nel Salento il fotografo canadese, affidandogli il compito di tradurre in immagini e video "la distruzione del patrimonio arboreo millenario e del paesaggio pugliese causata dal batterio della xylella". Burtynsky ha dedicato quarant'anni della sua carriera "alla testimonianza fotografica dell'impatto che l'industrializzazione ha avuto sul nostro pianeta. I suoi lavori si trovano nelle collezioni di oltre ottanta musei tra i più rinomati al mondo, come il MoMA ed il Guggenheim Museum di New York".

In contemporanea alla mostra di Edward Burtynsky, inoltre, sul perimetro esterno del museo sarà allestita una mostra backstage del fotografo salentino Daniele Coricciati, con una significativa selezione degli scatti realizzati durante le giornate in cui Burtynsky ha lavorato in Salento. (ANSA).