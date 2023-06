Bamp cinema, premiate due scuole pugliesi

(ANSA) - BARI, 14 GIU - Si è conclusa la terza edizione di Bamp Cinema - Un solo frame dall'Adriatico al Tirreno, il progetto di rassegna cinematografica che ha coinvolto circa 94.000 studenti nelle sei regioni del Sud Italia. In Puglia sono state 36 (su un totale di 90) le scuole che hanno partecipato alle proiezioni in sala dei 10 film in rassegna, accompagnate dalle masterclass del regista Alessandro Piva (in regia ed educazione all'immagine) e della sceneggiatrice e giornalista Antonella Gaeta (in sceneggiatura).

Gli studenti hanno anche girato dei corti per il contest #diventaunbampmaker, che ha avuto per tema Periferie geografiche e del cuore. Su 150 lavori, due istituti pugliesi si sono classificati al secondo e terzo posto: il liceo classico Quinto Orazio Flacco di Bari con il corto "Ponti" e l'Ips F.s. Cabrini di Taranto con "Palazzo Grigi".

Bamp Cinema è un progetto ideato e organizzato da Agis Puglia e Basilicata, realizzato nell'ambito del Piano nazionale Ccnema e Immagini per la scuola Mic-Mim. (ANSA).