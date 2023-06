A Barletta attivo Anagrafiamoci per i senza fissa dimora

(ANSA) - BARLETTA, 09 GIU - Si chiama Anagrafiamoci il servizio attivato a Barletta per offrire assistenza alle persone senza fissa dimora e che consente l'accesso alla residenza e la reperibilità. A occuparsi dello sportello, che si trova in via Monfalcone al civico 51, sono i volontari della sezione cittadina della Croce rossa.

"Siamo pronti ad accogliere tutti i destinatari del servizio che necessitano di assistenza e che vorranno usufruire delle nostre figure professionali per ritrovare identità e smettere di essere invisibili agli occhi della comunità", spiega in una nota Sabina Torre, presidente del comitato cittadino della Croce rossa.

L'obiettivo è rendere fruibile alle persone senza dimora presenti più o meno stabilmente sul territorio comunale il diritto di accesso all'iscrizione anagrafica e la conseguente possibilità di fruire di servizi essenziali come quelli socio-assistenziali e sanitari.

Il servizio è gratuito. "In questa prima fase di erogazione del servizio riceviamo su appuntamento telefonando ai numeri 0883771381, 3426592249, 3493507112 - aggiunge la presidente - successivamente stabiliremo giornate e orari dedicati all'accesso libero agli uffici senza necessità di prenotazione".

