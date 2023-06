In stanza segreta circolo ricreativo sette slot machine illegali

(ANSA) - FOGGIA, 08 GIU - Una sala slot clandestina è stata individuata dalla guardia di finanza a Ortanova, in provincia di Foggia, all'interno di un circolo ricreativo.

L'accesso alla stanza, in cui c'erano sette slot machine irregolari, era nascosto da una rastrelliera porta stecche da biliardo. La porta, non visibile dall'esterno, era azionata da un comando.

Più di 2.500 euro contenuti negli apparecchi sono stati sequestrati. Il ritrovamento è avvenuto nel corso dei controlli effettuati in tutta la provincia di Foggia nell'ambito di un piano coordinato di interventi a contrasto del gioco illegale e irregolare eseguito di concerto con l'agenzia delle dogane e monopoli.

Sono 57 in tutto le violazioni contestate e i controlli hanno interessato anche altri 13 centri scommesse e sale giochi di altri comuni del Foggiano: San Severo, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Chieuti, Stornara, Cagnano Varano, Carpino e Vieste per un totale di violazioni contestate dell'importo di 220mila euro.

