Fa tappa a Bari la mostra itinerante ViaggiArte in Puglia

(ANSA) - BARI, 08 GIU - Arriva anche a Bari il progetto ViaggiArte in Puglia 2023, mostra itinerante di una selezione dei migliori lavori già esposti al palazzo Wegil di Roma (dal 3 al 18 novembre 2022) per la quarta biennale dei licei artistici italiani alla quale hanno partecipato 174 licei e 11 scuole d'arte europee e internazionali, con 140 opere.

Il progetto è stato inaugurato lo scorso 13 maggio a Massafra, in provincia di Taranto, sede del liceo artistico De Ruggieri, vincitore del primo premio nazionale della quarta biennale con l'opera Motus animae.

Dal 10 al 18 giugno ViaggiArte in Puglia 2023 si sposta a Bari con un'esposizione diffusa nelle sedi del museo civico, di palazzo Simi e della biblioteca De Gemmis. La mostra è curata da Marilena Di Tursi, critica d'arte, e allestita con la collaborazione del liceo artistico De Nittis-Pascali di Bari, con gli studenti e i docenti delle sezioni di arti figurative, impegnati in un progetto promosso da Abiliart-associazione amici della biennale dei licei artistici.

Dall'1 al 16 luglio sarà poi protagonista il Salento, con una esposizione diffusa tra il museo Castromediano a Lecce, il liceo artistico Nino Della Notte a Poggiardo e il palazzo della cultura del Comune di Poggiardo. Il progetto ha suscitato anche l'interesse della fondazione museo Pascali di Polignano a mare che lo ospiterà dal 22 luglio al 3 agosto. (ANSA).