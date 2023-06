Pescara-Foggia, Zeman 'contento che domani ci sarà tanta gente'

(ANSA) - PESCARA, 07 GIU - Attesa spasmodica per la semifinale di ritorno dei play off promozione di serie C tra Pescara e Foggia. Domani allo stadio Adriatico sono previsti quasi 20mila spettatori. Questa mattina, al termine della seduta di allenamento, è tornato a parlare il trainer pescarese Zdenek Zeman, grande ex del match.

Dopo le polemiche dell'andata con i giornalisti foggiani, il boemo ha presentato la sfida in programma domani alle 20.30. "La squadra sta bene, nonostante giochiamo da tanto. Plizzari si è allenato ed è a disposizione. Sono molto contento che la gente abbia risposto. Adesso dobbiamo fare una bella prestazione. Non credo che sia merito mio. Chiunque fosse stato al posto mio, avrebbe avuto lo stesso. L'appetito viene mangiando e adesso c'è un motivo per venire allo stadio. Sono contento che domani ci sarà tanta gente".

Zeman ha spiegato senza tanti giri di parole quello che dovrà provare a fare la sua squadra: "Dobbiamo vincere la partita, come loro. Voglio fare i gol che bastano per vincere, non faccio i calcoli. Questa è una squadra costruita per attaccare. Questo è un aspetto importante perché gli avversari non si fanno i gol da soli. Dobbiamo attaccare bene".

Infine le polemiche dell'andata e i fischi dei tifosi pugliesi alla lettura delle formazioni e il mancato saluto con Delio Rossi: "Dobbiamo attaccare bene. La gente dimentica. A Foggia ho dato tanto, i fischi non li ho sentiti. Nonostante tutto, però, lì sono stato bene. Ci ho ripensato sul saluto a Delio Rossi. Visto che sono più grande, spetterebbe a qualcun altro venirmi a salutare". Sul fronte formazione, tutti a disposizione di Zeman. (ANSA).